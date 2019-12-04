В Україні провели випробування танка, під час якого на ньому знаходився не закріплений келих з пивом.

Харківський бронетанковий завод прийняв так званий пиво-челендж від Львівського бронетанкового заводу.

Під час випробування танка Т-80БВ на нього поставили келих з пивом, який не був закріплений.

Суть челенджу полягала в тому, щоб під час руху бойової машини келих втримався і з нього нічого не пролилося.

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Танку Т-80БВ вдалося пройти не тільки зазначений тест, але і зайти далі. Бойова машина також проїхалася з келихом коньяку, з якого не вилилося жодної краплі спиртного.

Ці випробування демонструють роботу стабілізатора і дають можливість переконатися, що гармата завжди точно спрямована на ціль, навіть в тому випадку, коли танк їде бездоріжжям.

Така стабільність дозволить навіднику знищити ціль з першого пострілу.

До слова, у листопаді Збройні сили України отримали 100 серійних ракет Вільха. Подальше постачання озброєння очікується у січні 2020 року.

Відео: Defense Express Channel

Фото: Defense Express Channel (Скріншот)