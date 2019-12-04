Рада у другому читанні проголосувала за законопроект про заборону імпорту електричної енергії з РФ за двосторонніми договорами.

Верховна Рада у другому читанні і в цілому проголосувала за законопроект №2233 про внесення змін до закону Про ринок електричної енергії, що передбачає, серед іншого, заборону імпорту за двосторонніми договорами електричної енергії з Російської Федерації.

За це рішення проголосували 274 народні депутати.

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Під час доопрацювання до другого читання у законопроект внесли поправку про заборону на продаж та постачання електроенергії, імпортованої з Росії, за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку.

Нагадаємо, 12 листопада Рада підтримала внесення змін до закону Про ринок електричної енергії.