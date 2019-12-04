Які законопроекти на порядку денному Верховної Ради 4 грудня – далі у матеріалі.
4 грудня Верховна Рада планує розглянути вісім законопроектів у першому і другому читаннях. Після цього будуть парламентські слухання та робота у комітетах.
На перше читання винесені:
- Проект закону про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та внесення змін до Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства.
- Для повторного першого читання винесено законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності.
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У другому читанні розглянуть:
- Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції;
- Проект закону про внесення змін до закону України Про ринок електричної енергії;
- Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині;
- Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров’я;
- Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку із вдосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації та щодо вдосконалення оподаткування операцій фінансового лізингу.
Нагадаємо, що Факти ICTV публікували календар засідань Верховної Ради IX скликання до кінця січня 2020 року.