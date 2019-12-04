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Факти / Україна / Політика

Трансплантація органів та лізинг: порядок денний Ради на 4 грудня

Які законопроекти на порядку денному Верховної Ради 4 грудня – далі у матеріалі.

Верховна Рада

4 грудня Верховна Рада планує розглянути вісім законопроектів у першому і другому читаннях. Після цього будуть парламентські слухання та робота у комітетах.

На перше читання винесені:

  • Проект закону про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та внесення змін до Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства.
  • Для повторного першого читання винесено законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності.

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У другому читанні розглянуть:

  • Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції;
  • Проект закону про внесення змін до закону України Про ринок електричної енергії;
  • Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині;
  • Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров’я;
  • Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку із вдосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації та щодо вдосконалення оподаткування операцій фінансового лізингу.

Нагадаємо, що Факти ICTV публікували календар засідань Верховної Ради IX скликання до кінця січня 2020 року.

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