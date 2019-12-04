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Факти / Україна / Суспільство

У садочках і школах Києва заборонили платні заходи під час уроків

Столична влада посилить контроль за використанням приміщень закладів освіти під час навчального процесу.

Школа

Департамент освіти і науки КМДА заборонив проведення на території дитсадків та шкіл платних заходів та надання платних послуг під час уроків.

– Комунальні школи та садочки Києва розраховані на отримання знань, тому жодний освітній заклад не має права надавати платні послуги під час навчального процесу, і це – чітка позиція міста. Використовувати освітні приміщення під сторонні заходи, коли діти навчаються – неприпустимо, – наголосив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

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За його словами, додаткові освітні послуги у школах можуть надаватися виключно після завершення занять.

До слова, з 1 вересня школярі 1-4 класів мають носити світловідбивні жилети, коли на вулиці темно.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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