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Факти / Україна

Угорщина не просила у РФ допомоги щодо захисту меншин в Україні

В МЗС України заперечують факт звернення Угорщини до РФ, бо мають офіційне підтвердження Будапешту.

МЗС України

Прес-секретар МЗС Катерина Зеленко прокоментувала заяву спікера Держдуми РФ В’ячеслава Володіна про те, що нібито парламент Угорщини направив листа з проханням об’єднати зусилля щодо захисту прав мовних меншин в Україні.

– Посольство України в Будапешті звернулося до угорської сторони для перевірки зазначеної інформації і отримало відповідь, що з огляду на те, що Державні Збори Угорщини не ухвалювали таких заяв, вони ні усно, ні письмово не могли передавати таку інформацію в ході угорсько-російських переговорів на рівні парламентів, – йдеться у заяві.

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Зеленко також наголосила, що Україна та Угорщина здатні самостійно вирішувати всі питання, зокрема й ті, щодо яких мають різні підходи.

Нагадаємо, 3 грудня спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що парламент Угорщини нібито попросив Росію допомогти з захистом прав національних меншин в Україні.

Джерело: МЗС

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