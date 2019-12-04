PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Україна має свої проблеми – Зеленський про імпічмент Трампа

Ситуація із запуском процедури імпічменту президента США Дональда Трампа жодним чином не впливає на роботу президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном заявив, що запуск процедури імпічменту президента США Дональда Трампа повинен найбільше впливати на роботу американських інституцій.

Він додав, що процедура імпічменту в США жодним чином не впливає на його роботу.

– За всієї поваги до нашого стратегічного партнера, у нас незалежна країна і більш пріоритетні проблеми, – сказав Зеленський.

Читайте: Трамп не прийде на перше засідання суду щодо імпічменту

Крім того, президент розповів, що не знав про рішення затримати військову допомогу Україні, коли проводив телефонну розмову з Трампом.

До слова, 22 листопада Дональд Трамп заявив, що любить український народ, проте хоче бути впевненим у правильному розподілі допомоги Україні.

Фото: Офіс Президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Нормандська зустріч: до чого схилятимуть Україну та на чиєму боці гратиме Макрон
Нормандська зустріч: до чого схилятимуть Україну та на чиєму боці гратиме Макрон
Зеленський присвоїв звання Героя України загиблим на Донбасі бійцям Альфи
Зеленський присвоїв звання Героя України загиблим на Донбасі бійцям Альфи
Імпічмент Трампа. Комітет з розвідки оголосить остаточний звіт – докази непереборні
Імпічмент Трампа. Комітет з розвідки оголосить остаточний звіт – докази непереборні
Офіс президента затвердив 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу
Офіс президента затвердив 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу
Україна та РФ можуть досягти великого прогресу: Трамп про нормандську зустріч
Україна та РФ можуть досягти великого прогресу: Трамп про нормандську зустріч
Володимир Зеленський
Тесть Зеленського працює помічником нардепа зі Слуги народу
Дональд Трамп
Країни НАТО повинні збільшити витрати на оборону – Трамп
Доступні кредити на бізнес: Україна запускає програму Повертайся і залишайся
Доступні кредити на бізнес: Україна запускає програму Повертайся і залишайся
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка