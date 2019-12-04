Ситуація із запуском процедури імпічменту президента США Дональда Трампа жодним чином не впливає на роботу президента України Володимира Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном заявив, що запуск процедури імпічменту президента США Дональда Трампа повинен найбільше впливати на роботу американських інституцій.

Він додав, що процедура імпічменту в США жодним чином не впливає на його роботу.

– За всієї поваги до нашого стратегічного партнера, у нас незалежна країна і більш пріоритетні проблеми, – сказав Зеленський.

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Крім того, президент розповів, що не знав про рішення затримати військову допомогу Україні, коли проводив телефонну розмову з Трампом.

До слова, 22 листопада Дональд Трамп заявив, що любить український народ, проте хоче бути впевненим у правильному розподілі допомоги Україні.