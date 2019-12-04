Уряд продовжив дію мит на товари російського походження до 2021 року.
Кабінет міністрів України продовжив ще на рік дію мит щодо імпортованих російських товарів до 31 грудня 2020 року.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з закритого засідання уряду 4 грудня.
– Кабмін продовжив на рік дію мит щодо російських товарів до 31 грудня 2020 роки як відповідь на аналогічні дії Росії, – розповів депутат.
Нагадаємо, Кабінет міністрів запровадив дзеркальні санкції та мита на деякі російські товари з 1 серпня.
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