PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Україна продовжила мито на товари з РФ до 2021

Уряд продовжив дію мит на товари російського походження до 2021 року.

Україна продовжила мито на товари з РФ до 2021

Кабінет міністрів України продовжив ще на рік дію мит щодо імпортованих російських товарів до 31 грудня 2020 року.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з закритого засідання уряду 4 грудня.

– Кабмін продовжив на рік дію мит щодо російських товарів до 31 грудня 2020 роки як відповідь на аналогічні дії Росії, – розповів депутат.

Нагадаємо, Кабінет міністрів запровадив дзеркальні санкції та мита на деякі російські товари з 1 серпня.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кабмін проведе аудиторську перевірку Нафтогазу
Кабмін проведе аудиторську перевірку Нафтогазу
Санкції проти РФ залишаться до виконання Мінська – президент Єврокомісії
Санкції проти РФ залишаться до виконання Мінська – президент Єврокомісії
Тільки один з 8 законопроектів про азартні ігри вводить ліцензії за міжнародними стандартами – експерт
Тільки один з 8 законопроектів про азартні ігри вводить ліцензії за міжнародними стандартами – експерт
гончарук
Кошти перерозподілено: вчителям і лікарям повернуть борги із зарплат
держдеп сша
Держдеп США вимагає запровадити санкції проти ПВК Вагнер
Зеленський доручив Гончаруку виплатити борги із зарплат лікарям і вчителям
Зеленський доручив Гончаруку виплатити борги із зарплат лікарям і вчителям
Держархбудінспекція бере активну участь у створенні електронного кабінету
Держархбудінспекція бере активну участь у створенні електронного кабінету
Дмитро Дубілет
Ми можемо бути більш ефективними – Дубілет про реформу Кабміну
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка