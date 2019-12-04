Ініціатива прем’єра Олексія Гончарука впровадити систему контролю ефективності для держслужбовців правильна, оскільки тільки страх перед звільненням змусить чиновників працювати.

Головне, щоб ця ініціатива запрацювала на практиці, а не на словах. Таку заяву на своїй сторінці в Facebook зробив політичний експерт Тарас Семенюк.

– Анонси звільнення чиновників за недотримання KPI дуже довгоочікувані. З українськими чиновниками по-іншому не можна, не розуміють. Але головне тепер, щоб звільнення були реальними, якщо заслужив, а заслужив у нас майже кожен чиновник. Інакше якщо не карати, то система розвалиться на зльоті. Електорально – правильний крок. Якраз те, на що очыкують люди. За словами Гончарука, держпосади більше не будуть “місцем, де працівник просто чекає пенсії і користується пільгами”, – заявив політолог.

Він також зазначив, що системи оцінки ефективності працівників існують у всіх великих компаніях зі складною адміністративною структурою, через яку неможливо оцінити роботу кожного окремого співробітника.

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– Знайти “компанію” більшу і влаштовану складніше, ніж державний апарат – нереально. Держава у нас, по суті, один з найбільших роботодавців, а тому цілком логічно, що необхідний чіткий і жорсткий контроль за якістю роботи його співробітників. З огляду на те, що саме ми – громадяни України – платимо їм зарплату. Роботодавці (тобто – ми) повинні бачити, хто з чиновників працює і досягає поставлених цілей, а хто філонить і просто відсиджує законні “з 9-ти до 6-ти”. Використовувати досвід бізнесу у вирішенні цієї проблеми і впровадження подібних систем в держорганах – хороший хід з боку Гончарука, – вважає експерт.

При цьому він підкреслив, що звільнення чиновників за невиконання КРІ може призвести до кадрового голоду в державних структурах в майбутньому.

– Знаючи працездатність наших чиновників, очевидно, що це проблема стане однією з найгостріших. Адже звільняти чинуш доведеться “пачками”. Проте, Гончарук правильно робить. Страх – єдине, що змусить українських чиновників працювати. Головне, щоб це рішення не залишилося тільки на словах. Подивимося найближчим часом, – підсумував Тарас Семенюк.

Раніше Факти ICTV писали, що уряд розробив систему, яка відсіє неефективних голів ОДА.