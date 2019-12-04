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Факти / Україна / Політика

Якщо Гончарук звільнятиме чиновників за невиконання планів, це змусить їх працювати – експерт

Ініціатива прем’єра Олексія Гончарука впровадити систему контролю ефективності для держслужбовців правильна, оскільки тільки страх перед звільненням змусить чиновників працювати.

Якщо Гончарук звільнятиме чиновників за невиконання планів, це змусить їх працювати – експерт

Головне, щоб ця ініціатива запрацювала на практиці, а не на словах. Таку заяву на своїй сторінці в Facebook зробив політичний експерт Тарас Семенюк.

– Анонси звільнення чиновників за недотримання KPI дуже довгоочікувані. З українськими чиновниками по-іншому не можна, не розуміють. Але головне тепер, щоб звільнення були реальними, якщо заслужив, а заслужив у нас майже кожен чиновник. Інакше якщо не карати, то система розвалиться на зльоті. Електорально – правильний крок. Якраз те, на що очыкують люди. За словами Гончарука, держпосади більше не будуть “місцем, де працівник просто чекає пенсії і користується пільгами”, – заявив політолог.

Він також зазначив, що системи оцінки ефективності працівників існують у всіх великих компаніях зі складною адміністративною структурою, через яку неможливо оцінити роботу кожного окремого співробітника.

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– Знайти “компанію” більшу і влаштовану складніше, ніж державний апарат – нереально. Держава у нас, по суті, один з найбільших роботодавців, а тому цілком логічно, що необхідний чіткий і жорсткий контроль за якістю роботи його співробітників. З огляду на те, що саме ми – громадяни України – платимо їм зарплату. Роботодавці (тобто – ми) повинні бачити, хто з чиновників працює і досягає поставлених цілей, а хто філонить і просто відсиджує законні “з 9-ти до 6-ти”. Використовувати досвід бізнесу у вирішенні цієї проблеми і впровадження подібних систем в держорганах – хороший хід з боку Гончарука, – вважає експерт.

При цьому він підкреслив, що звільнення чиновників за невиконання КРІ може призвести до кадрового голоду в державних структурах в майбутньому.

– Знаючи працездатність наших чиновників, очевидно, що це проблема стане однією з найгостріших. Адже звільняти чинуш доведеться “пачками”. Проте, Гончарук правильно робить. Страх – єдине, що змусить українських чиновників працювати. Головне, щоб це рішення не залишилося тільки на словах. Подивимося найближчим часом, – підсумував Тарас Семенюк.

Раніше Факти ICTV писали, що уряд розробив систему, яка відсіє неефективних голів ОДА.

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