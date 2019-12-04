Помічник президента Андрій Єрмак, який відповідає за міжнародний напрямок, просив заступницю міністра закордонних справ Олену Зеркаль припинити медіаактивність.

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль розповіла, що на початку вересня помічник президента Андрій Єрмак рекомендував їй припинити медіаактивність.

– Єрмак наполегливо рекомендував припинити мою медіаактивність. І я потім більше двох місяців уникала будь-яких коментарів, – зазначила Зеркаль.

Зеркаль додала, що після розмови з Єрмаком на початку вересня і до засідання Міжнародного Суду ООН 8 листопада в неї не було жодного інтервʼю чи навіть допису в соцмережах.

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Заступниця міністра зазначила, що прохання помічника президента стосувалося не якихось конкретних тем, а їй загалом не рекомендувалося давати будь-які коментарі.

На думку Зеркаль, прохання Єрмака ґрунтувалося на тому, що вона не була частиною команди Зеленського, тому її слова могли б зашкодити процесам, якими опікується Офіс президента та президент.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль написала заяву про звільнення з посади, яку займає з серпня 2014 року.