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Факти / Україна / Політика

Єрмак наполегливо радив мені припинити медіаактивність – Зеркаль

Помічник президента Андрій Єрмак, який відповідає за міжнародний напрямок, просив заступницю міністра закордонних справ Олену Зеркаль припинити медіаактивність.

Єрмак наполегливо радив мені припинити медіаактивність – Зеркаль

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль розповіла, що на початку вересня помічник президента Андрій Єрмак рекомендував їй припинити медіаактивність.

– Єрмак наполегливо рекомендував припинити мою медіаактивність. І я потім більше двох місяців уникала будь-яких коментарів, – зазначила Зеркаль.

Зеркаль додала, що після розмови з Єрмаком на початку вересня і до засідання Міжнародного Суду ООН 8 листопада в неї не було жодного інтервʼю чи навіть допису в соцмережах.

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Заступниця міністра зазначила, що прохання помічника президента стосувалося не якихось конкретних тем, а їй загалом не рекомендувалося давати будь-які коментарі.

На думку Зеркаль, прохання Єрмака ґрунтувалося на тому, що вона не була частиною команди Зеленського, тому її слова могли б зашкодити процесам, якими опікується Офіс президента та президент.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль написала заяву про звільнення з посади, яку займає з серпня 2014 року.

Джерело: Новое время

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