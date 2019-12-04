Міністр оборони України призначив службове розслідування через ситуацію з непроходженням атестації Героя України, танкіста-кіборга підполковника Євгена Межевікіна у своїй військовій частині.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк призначив службове розслідування у зв’язку з непроходженням атестації Євгеном Межевікіним.

– Ситуацію навколо Євгена Межевікіна знаю. Щойно говорив з ним телефоном. Призначаю службове розслідування, щоб з’ясувати реальний стан речей в підрозділі, де служить Євген, – заявив він.

Загороднюк зазначив, що бере це питання на особистий контроль. Крім того, він звернувся до командирів з настановою.

– Ви маєте чітко розуміти, що кожен воїн з бойовим досвідом – це наша найбільша цінність. Ми повинні підтримувати їх і мотивувати служити в ЗСУ, а не створювати перешкоди та оцінювати їхню роль лише за оцінними картками, – підкреслив він.

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3 грудня Межевікін не пройшов атестацію, яку провели у його військовій частині, і тепер “не годиться для займаної посади“.

До слова, Євген Межевікін є Героєм України. Крім того, він був нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького та нагрудним знаком За оборону Донецького аеропорту.

Також він є танкістом-кіборгом, оскільким брав участь у боях за Донецький аеропорт та боях за Піски.