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Факти / Україна

Засідання Верховної Ради 4 грудня (ОНЛАЙН)

4 грудня нардепи візьмуться за внесення змін до закону України Про ринок електричної енергії, а також зміни у соціальній сфері.

Засідання Верховної Ради 4 грудня (ОНЛАЙН)

4 грудня Верховна Рада працює в пленарному режимі до обіду, після чого пройдуть парламентські слухання і робота в комітетах.

Нардепи розглянуть зміни в деякі законодавчі акти України, які регулюють питання трансплантації органів.

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У другому читанні будуть розглянуті зміни щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників АТО.

Також у другому читанні розглядатиметься проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з удосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації та по вдосконаленню оподаткування операцій фінансового лізингу.

До слова, Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року. Зміни до календарного плану проведення другої сесії парламенту були затверджені 20 вересня.

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