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Факти / Україна / Політика

Обмін, вибори і повернення кордону: Зеленський розповів про теми зустрічі в Парижі

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі лідерів країн нормандської четвірки хотів би обговорити проведення місцевих виборів на Донбасі і терміни повернення контролю над кордоном з РФ.

Обмін, вибори і повернення кордону: Зеленський розповів про теми зустрічі в Парижі

Президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном розповів, що хотів би побачити не тільки підписання комюніке за результатами нормандського саміту.

Він вважає, що потрібна більша конкретика щодо врегулювання ситуації на Донбасі, з термінами вирішення окремих питань.

Президент упевнений, що під час зустрічі нормандської четвірки порушать питання проведення місцевих виборів в ОРДЛО і повернення кордону з РФ під контроль України.

– Для нас найголовніше, щоб це відбувалося за законодавством України, щоб там були представлені всі наші партії, не тільки наші, а й іноземні спостерігачі, і було відкрито безпечний доступ для журналістів, – сказав Зеленський.

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Глава держави також хотів би домовитися про обмін полоненими у форматі всіх на всіх.

Зеленський вважає, що на нормандському саміті вдасться домогтися конкретних результатів щодо виведення іноземних військ і незаконних збройних формувань, якщо всі сторони дійсно хочуть припинити війну.

У свою чергу прем’єр-міністр Швеції заявив, що Україна вже продемонструвала готовність до врегулювання ситуації на Донбасі і тепер те ж саме має зробити Росія.

До слова, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів, що проект рішення за результатами нормандського саміту не змінюватиме черговість або зміст Мінських домовленостей.

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