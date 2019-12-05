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Факти / Україна / Політика

Американський Трускавець: понад 300 нардепів поїдуть навчатися у США

У 2020 році нардепи зможуть пройти спеціальне навчання у США за програмою Конгресу.

Американський Трускавець: понад 300 нардепів поїдуть навчатися у США

Заступник голови фракції Слуги народу повідомила, що у 2020 році українські депутати поїдуть у США, аби набратися політичного досвіду.

– Американському Трускавцю бути! Вже з наступного року народні депутати проходитимуть спеціальне навчання в США за програмою американського Конгресу Open Word, – наголошується в повідомленні.

Брати участь у програмі можуть будь-які народні депутати, які вперше обрані у Верховну Раду. Тобто, в Сполучені Штати на навчання відправляться понад 300 осіб.

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За словами заступника голови фракції Слуга народу Євгенії Кравчук, важливо побачити, як працюють американські демократичні інстанції, оскільки вони існують незалежно від того, хто при владі.

– Ми хочемо перейняти досвід сильних інституцій. Щоб такою ж сильною і надійною стала і Україна, – додала Кравчук.

Раніше Факти ICTV писали, чого вчили нардепів від Слуги народу у Трускавці.

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