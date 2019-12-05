PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Армія буде пріоритетом після настання миру на Донбасі – Зеленський

Розвиток Збройних сил не перестане бути пріоритетом України навіть після досягнення миру на Донбасі.

Армія буде пріоритетом після настання миру на Донбасі – Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час урочистого зібрання з нагоди відзначення 28-ї річниці ЗСУ заявив, що армія є пріоритетом України.

За його словами, вона також має залишитися у пріоритеті і після того, як на Донбасі настане мир.

– На жаль, ми маємо гіркий досвід і знаємо, що може бути, коли країна не готова захищати свої державні інтереси. Саме тому, після досягнення довгоочікуваного миру, армія не перестане бути нашим пріоритетом, – сказав Зеленський.

Читайте: Офіс президента затвердив 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу

Президент додав, що армія є запорукою подальшого розвитку і незалежності України.

Крім того, сильна армія дозволить країні самостійно обирати шлях, яким вона йтиме.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що не збирається починати війну на Донбасі, оскільки звільнення окупованих українських територій таким шляхом суперечить його життєвій позиції.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Не залишимо на самоті з горем – звернення Зеленського щодо пожежі в Одесі
Не залишимо на самоті з горем – звернення Зеленського щодо пожежі в Одесі
Відмовив в інтерв’ю – Скабєєва нібито додзвонилася до Зеленського
Відмовив в інтерв’ю – Скабєєва нібито додзвонилася до Зеленського
Бачить крізь броню. В Україні створили розумний шолом для військових
Бачить крізь броню. В Україні створили розумний шолом для військових
Нормандська зустріч: до чого схилятимуть Україну та на чиєму боці гратиме Макрон
Нормандська зустріч: до чого схилятимуть Україну та на чиєму боці гратиме Макрон
Володимир Зеленський
Україна має свої проблеми – Зеленський про імпічмент Трампа
Зеленський присвоїв звання Героя України загиблим на Донбасі бійцям Альфи
Зеленський присвоїв звання Героя України загиблим на Донбасі бійцям Альфи
Офіс президента затвердив 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу
Офіс президента затвердив 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу
Володимир Зеленський
Тесть Зеленського працює помічником нардепа зі Слуги народу
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка