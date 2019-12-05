Розвиток Збройних сил не перестане бути пріоритетом України навіть після досягнення миру на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський під час урочистого зібрання з нагоди відзначення 28-ї річниці ЗСУ заявив, що армія є пріоритетом України.

За його словами, вона також має залишитися у пріоритеті і після того, як на Донбасі настане мир.

– На жаль, ми маємо гіркий досвід і знаємо, що може бути, коли країна не готова захищати свої державні інтереси. Саме тому, після досягнення довгоочікуваного миру, армія не перестане бути нашим пріоритетом, – сказав Зеленський.

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Президент додав, що армія є запорукою подальшого розвитку і незалежності України.

Крім того, сильна армія дозволить країні самостійно обирати шлях, яким вона йтиме.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що не збирається починати війну на Донбасі, оскільки звільнення окупованих українських територій таким шляхом суперечить його життєвій позиції.