У мережі показали листування нардепів, в якому Гео Лерос використовує нецензурну лайку.

У мережі опублікували листування, яке стало приводом для бійки між нардепами від Слуги народу Гео Леросом та Максимом Бужанським.

Раніше їхня колега Ірина Верещук заявила, що Бужанський вимагав від Лероса вибачень перед нею за образу під час листування у внутрішньому чаті Верховної Ради. Після цього і відбулася бійка між чоловіками.

На фото видно, що Верещук попросила Лероса не використовувати лайку в листуванні, на що він відповів: “Нех*й робити”.

Читайте: Лерос пояснив бійку з Бужанським: Розійшлися у поглядах

Після цього депутатка попросила свого колегу вибачитися за лайку, але той написав: “У мене щільний графік, років через 8 давай”.

Нагадаємо, через бійку Бужанського і Лероса спікера парламенту Дмитро Разумков перервав засідання.

Фото: Your Art