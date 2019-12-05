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Факти / Україна

Cosmopolitan звільнив Євгенію Пліхіну через допис про похорон бійця Альфи

Керівництво Cosmopolitan Україна заявило, що не поділяє думки Євгенії Пліхіної щодо похорону загиблого бійця Альфи Дениса Волочаєва.

Cosmopolitan звільнив Євгенію Пліхіну через допис про похорон бійця Альфи

Cosmopolitan Україна звільнив заступницю головної редакторки журналу Євгенію Пліхіну через її пост про поховання загиблого бійця Альфи Дениса Волочаєва, якому президент України посмертно присвоїв звання Героя України.

У Cosmopolitan Україна заявили, що категорично не поділяють думки Пліхіної.

– Бренд Cosmopolitan беззастережно знаходиться на боці свого народу в боротьбі за збереження незалежності і суверенітету, висловлює підтримку героям, які захищають Україну, і шанує світлу пам’ять загиблих, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє, – заявила головна редакторка журналу Cosmopolitan Україна Олександра Буринська.

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Нагадаємо, Пліхіна у Facebook опублікувала пост, в якому назвала похорон 37-річного снайпера Дениса Волочаєва язичницьким обрядом.

Фото: Євгенія Пліхіна

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