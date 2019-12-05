В Одесі вимагають від губернатора створити громадську комісію з розслідування пожежі в коледжі, а також перевірити всі навчальні заклади міста.

На засіданні комісії Одеської ОДА з надзвичайних ситуацій з питання пожежі в коледжі виступив Гліб Єгоров, який є членом комісії з розслідування трагедії в таборі Вікторія.

– Наші діти горіли у Вікторії 2,5 роки тому. Ми це все вже проходили: круглі столи, спілкування, рапорти. 2,5 року ми добиваємося того, щоб нормально розслідували трагедію у Вікторії. Ми сотні разів говорили про те, що потрібно проводити перевірки всіх навчальних закладів, але нам постійно затикають рот. Кажуть, що все буде добре, ми все виправимо, поставимо пожежні сигналізації, проте нічого, – заявив Єгоров.

Він зажадав від губернатора створення ще однієї громадської комісії з розслідування цієї трагедії.

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– Ми всю ніч були на цій пожежі. Ком у горлі стоїть! Діти дзвонили своїм батькам і прощалися з ними, тому що вони задихаються. Як це можна терпіти? Одесити, чому ви мовчите? Вікторія згоріла не на Марсі, а в Одесі. І коледж згорів не на Марсі, а в Одесі. І далі все буде горіти, – заявив Гліб Єгоров.

Він звернувся до губернатора з вимогою проявити жорстку позицію з цього питання, а також перевірити всі навчальні заклади і, якщо вони не відповідають вимогам, то закрити їх.

Нагадаємо, в ніч проти 16 вересня 2017 року в дитячому таборі Вікторія в Одесі згоріла двоповерхова дерев’яна будівля. Внаслідок чого загинуло троє дітей. Ще двоє потрапили до лікарні.