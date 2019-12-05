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Факти / Україна / Політика

Конфлікт Бужанського і Лероса в Раді потрапив на відео

На відео зняли конфлікт Максима Бужанського і Гео Лероса, який переріс у бійку в стінах Верховної Ради.

верховна рада

Бійка між народними депутатами Слуги народу Максимом Бужанським і Гео Леросом сталася під час пленарного засідання Верховної Ради 5 грудня.

Як розповіла у Facebook нардеп від Європейської солідарності Ірина Геращенко, ініціатором бійки був Бужанський.

Він нібито затягнув Лероса за колони у секторі, де сидять нардепи ЄС.

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Ще одна представниця Слуги народу Ірина Верещук заявила, що соратники побилися через неї. Бужанський нібито вимагав від Лероса вибачитися перед нею за образу під час листування в чаті фракції.

Лерос після бійки розповів, що він не ображав нардепа Ірину Верещук і не вважає себе винуватцем скандалу. Він запропонував Верещук викласти скріншоти листування.

Нагадаємо, через бійку Бужанського і Лероса спікер парламенту Дмитро Разумков перервав засідання.

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