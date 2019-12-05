У вихідні, 7 та 8 грудня, в Україну прийде потепління, на півдні – до +10.

У суботу, 7 грудня, в Україні без істотних опадів.

Температура повітря вночі від -1 до -6, на півдні та сході – близько 0 градусів.

Вдень потепліє: на півдні +10, на решті території в середньому +6.

У Києві сухо, вночі -2 -4, вдень до +5.

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На неділю, 8 грудня, синоптики прогнозують дощ на північному заході, а також у Житомирській та Чернігівській областях.

Вночі скрізь близько 0 градусів, а вдень у південних областях – від 6 до 8 вище нуля, у центрі та на заході – до +5, на сході та півночі стовпчик термометра покаже +4.

У столиці без істотних опадів, вночі -1 +1, вдень 3-5 градусів тепла.

Раніше Факти ICTV писали, яка погода чекає українців взимку. За словами синоптика, лютневі морози перейдуть і в березень і триматимуться до середини місяця.