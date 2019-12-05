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Факти / Україна

Пожежа в Одесі: для пошуку постраждалих приженуть спеціальний кран

Каркас коледжу в Одесі, де 4 грудня почалася пожежа, знаходиться у задовільному стані, але всі перестінки – в аварійному стані, тому для розбору завалів необхідний спеціальний кран.

Пожежа в Одесі

Глава Одеської ОДА Максим Куций повідомив, що для проведення рятувально-пошукової операції на місці пожежі в коледжі необхідна спеціальна техніка.

– Експерти з будівельної академії підтверджують, що розбирати будинок небезпечно. За даними ДСНС, доведеться застосовувати спеціальний кран для проведення рятувально-пошукової операції, – уточнив чиновник.

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Куций нагадав, що будівля зведена у 1914 році, і в ній було багато елементів із деревини та очерету.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. Загинула студентка навчального закладу. Близько 19.30 рятувальникам вдалося загасити пожежу. Після цього вони почали пошуки тіл загиблих.

Причиною пожежі в Одесі, за попередніми даними ДСНС, став несправний подовжувач. Загоряння почалося в закритому кабінеті на третьому поверсі.

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