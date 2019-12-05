В Одесі знайшли тіло другого загиблого у трагедії на Троїцькій.

В Одесі після ліквідації вогню рятувальники проводять пошуки людей, які, ймовірно, могли залишитися під уламками коледжу на Троїцькій. Щойно фахівцям вдалося знайти тіло дорослої жінки.

Останки сфотографували та їх розташування нанесли на схему, після чого вилучили на судово-медичну експертизу.

Особу загиблої громадянки поки не встановили.

Правоохоронці підтвердили виявлення тіла жінки під уламками конструкцій згорілого корпусу Одеського коледжу.

– Зараз є 31 потерпілий, семеро осіб після надання медичної допомоги покинули медичні установи, – йдеться в повідомленні.

Також в Нацполіції зазначають, що поліцейські встановили місцезнаходження жінки, з якою був втрачений зв’язок і вона вважалася зниклою. Зараз з нею все в порядку.

– Пошук 13 осіб триває, – додали у відомстві.

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Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25 розпочалася 4 грудня близько 10.00. Займання сталося на третьому поверсі шестиповерхового будинку.

Спочатку площу пожежі оцінювали у 700 кв. м, однак через кілька годин вона зросла до 2 тис. кв. м. На той момент на місці події вже працювали пожежники.

Всього у коледжі Одеси вчилися і працювали близько 400 осіб, проте з будівлі евакуювали всього 40 осіб.

Пожежу вдалося локалізувати лише о 14.18, але її площа на той момент вже збільшилася до 4 тис. кв. м. Загасили її приблизно о 19.30, після чого почався пошук тіл загиблих.