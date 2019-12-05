Рада ухвалила в першому читанні законопроект про відтермінування штрафів за порушення ввезення евроблях до 31 грудня 2019 року.

За основу законопроекту №2288 у першому читанні проголосували 311 народних депутатів.

Крім того, депутати погодились скоротити терміни підготовки документу до другого читання.

Попередній закон, який відтерміновував штрафи для власників євроблях діяв до 20 листопада. Він також продовжував дію періоду, протягом якого за порушення умов розмитнення не штрафували.

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Причиною відтермінування штрафів автори законопроекту називають те, що послаблення у повному обсязі своєї мети не досягло, тому виникла необхідність у внесенні змін до Митного кодексу.

Нагадаємо, раніше Державна митна служба України запустила “калькулятор”, що розраховує вартість розмитнення автомобілів на європейській реєстрації.