Депутати Верховної Рада IX скликання проголосували за реформування Державного бюро розслідувань. Які зміни передбачає перезавантаження ДБР, читайте в матеріалі на сайті Факти ICTV.

Державне бюро розслідувань – займається злочинами, які скоїли топ-чиновники. Це справи пов’язані з президентами, правоохоронцями, прокурорами, працівниками НАБУ і суддями.

Політичний експерт Борис Тізенгаузен зазначив, що ДБР – це дуже важливий орган у правоохоронній системі Україні.

Український аналог ФБР створили ще у лютому 2016 року, але запрацювала структура лише у листопаді 2018 року. Тобто, лише після року роботи бюро вирішили перезапустити.

Чому перезавантажують ДБР

Політолог Тарас Березовець каже, що в Офісі президента були не задоволені тим, як розвивалися переслідування політичних опонентів.

Упродовж 15 днів від моменту голосування (3 грудня) президент має або ветувати, або підписати новий закон про ДБР. До слова, саме Зеленський ініціював законопроект та закликав депутатів його підтримати.

Експерти кажуть, що нічого дивного в закликах підтримати реформацію органу немає, адже тепер Державне бюро розслідувань стане підконтрольним безпосередньо президенту.

– Зараз ДБР стає зручним каральним органом. Функції якого не можуть виконувати ні МВС, ні СБУ, ні Генпрокуратура, зрештою навіть НАБУ, бо остання структура займається корупційними справами, – наголосив Березовець.

Закон про перезавантаження передбачає зміну очільника ДБР. Тепер для Держбюро мають знайти тимчасового в. о.

В Офісі президента уже є кандидати на цю посаду.

– В ОП є декілька варіантів. Найзручніший для них це Андрій Смірнов – нинішній заступник ОП. В нього є проблема, він дуже тісно звязаний з Портновим, так само як і Труба. Тоді можливо призначать кого на зразок Віктора Трепака, – вважає Березовець.

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Новий очільник ДБР матиме набагато більше повноважень. Фактично, він стане одноосібним главою відомства.

– Це не правильно, особливо в таких країнах перехідної демокартії як Україна. Це породжує величезну кількість ризиків зловживання. І я вважаю, що це величезна помилка, але в Зеленського є більшість, – наголошує поліотолог.

Нагадаємо, увечері 19 листопада у Telegram з’явився анонімний канал під назвою Трубу прорвало, де викладають аудіозаписи, зроблені нібито у кабінеті керівника Державного бюро розслідувань.

Хто є автором каналу – невідомо.

Однак джерела Цензор.НЕТ підтверджують автентичність записів.