Голова Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що у ситуації з транзитом газу після 31 грудня 2019 року є кілька варантів розвитку подій: позитивний, негативний та проміжний.

Андрій Коболєв назвав три сценарії щодо ситуації з транзитом газу в Україні після 31 грудня 2019 року.

– Ми хочемо, щоб реалізувався позитивний варіант, під час якого Газпром і новий оператор ГТС, відокремлений від Нафтогазу, зможуть підписати новий контракт про транзит газу і продовжити транспортування через Україну на нових, європейських умовах, – підкреслив Коболєв

За його словами, є і негативний варіант – коли, незважаючи на комерційну доцільність і логіку ринку, Газпром такий контракт не підпише.

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– Проміжний сценарій: через якийсь час стане очевидно, що святе місце порожнім не буває, що частку Газпрому на європейському ринку займають інші, і йому доведеться повернутися до нового оператора ГТС і домовлятися про транзит, – додав Коболєв.

На його думку, останній варіант є найбільш ймовірним.

Чинний контракт Росії та України на транзит газу закінчується в кінці цього року.

Також Володимир Зеленський допустив, що в рамках саміту в нормандському форматі в Парижі може обговорити з президентом РФ укладення довгострокового газового контракту.