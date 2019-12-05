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Факти / Україна

У 2020 можуть заборонити перетин кордону з РФ за паспортом України

З 1 березня 2020 року в Україні можуть скасувати норму, яка дозволяла громадянам країни перетинати кордон з РФ за внутрішнім паспортом і свідоцтвом про народження.

У 2020 можуть заборонити перетин кордону з РФ за паспортом України

У Міністерстві закордонних справ вважають, що спрощений режим перетину кордону РФ українськими громадянами несе загрози нацбезпеці України.

Тому Кабінет міністрів з 1 березня 2020 року може скасувати зазначену норму. Вона дає можливість українцям перетинати кордон з Росією маючи тільки внутрішній паспорт або свідоцтво про народження (для дітей до 16 років).

– У разі прийняття урядом постанови з 1 березня 2020 року до громадян України, які перетинають кордон з РФ, застосовуватимуться положення закону (Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України – Ред.) в частині паспортних документів, що дають право на виїзд за кордон, – пояснив директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

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За його словами, скасувати спрощений режим потрібно і тому, що кожен рік все частіше виявляють підроблені паспорти і свідоцтва про народження.

Після скасування зазначеного режиму українці, які перебувають в РФ, зможуть звернутися в посольство України або консульські установи з клопотанням про оформлення закордонного паспорта.

До слова, у листопаді на КПВВ Каланчак на кордоні з окупованим Кримом тимчасово призупиняли пропуск громадян.

Джерело: УНІАН

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