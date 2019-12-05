Україна хоче залучити до переговорів у Мінську українців, які виїхали з ОРДЛО на підконтрольну Києву територію.

Помічник президента України Андрій Єрмак під час виступу в Chatham House в Лондоні заявив, що Київ пропонуватиме залучити до переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську представників окремих районів Донецької та Луганської областей, які виїхали і проживають на підконтрольній території Україні.

У ТКГ представлені Україна, Росія, ОБСЄ і так звані представники ОРДЛО.

– І в Мінських домовленостях практично за кожним пунктом є, що це має бути погоджено з представниками територій. І весь час чомусь представниками територій були представники невизначених організацій, які сьогодні не підтримані і не приймаються офіційно жодною державою, навіть Росією, – сказав він.

Єрмак запропонував з дев’яти районів в Луганській області і дев’яти в Донецькій області вибрати 18 осіб, які поїхали від війни на підконтрольну Києву територію. Також до складу пропонують взяти 18 осіб, яких обере Україна.

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– Хочу нагадати, що до війни на цих територіях проживало понад 6 млн осіб. Сьогодні тільки 1,5 млн осіб. Багато людей виїхали через війну, багато хто проживає сьогодні на території, підконтрольній Україні. І ми хочемо запропонувати, щоб представниками територій були люди, у яких сьогодні є якийсь зв’язок, прописка в цих 18 районах, нерухомість, бізнес, тобто мають юридичне підтвердження, що вони можуть представляти ці райони, – сказав він.

Помічник Зеленського додав, що це мають бути відомі люди, до яких прислухаються і вони повинні мати гарну репутацію.

– Ці 36 осіб оберуть шість людей, по три з кожного боку, і саме вони сьогодні представлятимуть території ОРДЛО, – додав він.

Єрмак нагадав, що в РФ завжди кажуть, що Україна повинна говорити з представниками територій, сідати з ними за стіл переговорів.

– Ми не можемо говорити з людьми, яких не визнає міжнародне право. Але ми готові говорити з нашими громадянами. Я думаю, що якщо ми узгодимо це, це буде дуже революційним рішенням, яке кардинально змінити розклад. Тому що до сьогоднішнього дня у нас були тільки представники цих невизначених угруповань, які були присутні як “експерти”, – резюмував він.

До речі, Єрмак заявив, що команда Володимира Зеленського розраховує на проведення виборів на Донбасі одночасно з місцевими виборами в країні. Таким чином вибори на окупованих територіях можуть відбутися восени 2020 року.