Волонтер і телеведучий Сергій Притула нагороджений орденом За заслуги III ступеня.

Президент України Володимир Зеленський нагородив волонтера і телеведучого Сергія Притулу орденом За заслуги III ступеня.

Нагородження було приурочене до Дня волонтера.

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– За громадянську мужність, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності і безпеки української держави, активну благодійну та гуманістичну діяльність, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 грудня у всьому світі святкують День волонтера. Зеленський відзначив соціально-активних українців нагородами високого рангу.