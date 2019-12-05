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Факти / Україна

Зеленський нагородив Притулу орденом За заслуги III ступеня

Волонтер і телеведучий Сергій Притула нагороджений орденом За заслуги III ступеня.

притула

Президент України Володимир Зеленський нагородив волонтера і телеведучого Сергія Притулу орденом За заслуги III ступеня.

Нагородження було приурочене до Дня волонтера.

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– За громадянську мужність, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності і безпеки української держави, активну благодійну та гуманістичну діяльність, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 грудня у всьому світі святкують День волонтера. Зеленський відзначив соціально-активних українців нагородами високого рангу.

Джерело: Офіс Президента

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