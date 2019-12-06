Президент Володимир Зеленський провів зустріч з учасниками Євромайдану, під час якої обговорив захист активістів, розслідування справ Майдану і майбутню зустріч нормандської четвірки.

5 грудня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з людьми, які були одними з організаторів Євромайдану, а також постраждалими під час силового розгону протестувальників в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року.

– Мені завжди було цікаво, чим зараз займаються люди, з яких це все почалося. З яких почалася революція. Ми хотіли познайомитися особисто, хотіли проговорити, які є проблеми, бачення в цілому, де ви і чим займаєтеся, – сказав Зеленський.

Присутні акцентували увагу на важливості захисту активістів та запропонували розширити закон Про запобігання корупції щодо викривачів.

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Президент та учасники Євромайдану також говорили про розслідування справ Майдану.

Зеленський заявив, що теж хоче, щоб зазначені справи були завершені і винні у злочинах проти учасників Євромайдану понесли покарання. Він запевнив, що прокурори, які вели справи Майдану, будуть задіяні і надалі.















Активісти і нормандський саміт – Зеленський зустрівся з учасниками Євромайдану / 4 фотографии

Крім того, учасники зустрічі закликали президента під час нормандського саміту не погоджуватися на вибори на Донбасі під дулами автоматів і не поступатися державним суверенітетом заради повернення окупованих територій.

– Свобода та гідність важливіші не лише за імідж, а навіть за життя. І наші хлопці на фронті це показали, – заявили активісти.

Зеленський, у свою чергу, сказав, що не зрадить інтереси України.

До слова, 5 грудня Володимир Зеленський провів зустріч з релігійними лідерами, під час якої говорив про зустріч нормандської четвірки.