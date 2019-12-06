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Факти / Україна

Армія готова до будь-якого розвитку подій – Зеленський перед нормандським самітом

Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими перед зустріччю в нормандському форматі і зазначив, що армія готова до будь-якого розвитку подій.

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Часовий Яр Донецької області з нагоди Дня Збройних сил України сказав, що переконаний у високій бойовій готовності армії щодо будь-якого розвитку ситуації.

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Глава держави зазначив, що йому було важливо зустрітися з українськими військовими напередодні важливої зустрічі в нормандському форматі, яка пройде 9 грудня.

– За кілька днів перед дуже важливою зустріччю мені було дуже важливо особисто зустрітися з вами, з воїнами, які щодня дивляться ворогові в очі і мужньо тримають оборону на сході нашої держави. Я в черговий раз переконався у високій бойовій готовності наших підрозділів до будь-якого розвитку ситуації, – сказав він.

Нагадаємо, Зеленський у привітанні з нагоди Дня Збройних сил України сказав що сьогодні українська армія стала набагато міцнішою і досвідченішою. Президент також додав, що кожен день, а особливо в День ЗСУ, громадяни висловлюють подяку українським військовим.

Фото: Офіс Президента

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