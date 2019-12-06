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Факти / Україна

Кабмін виділив на добудову Охматдиту 200 млн грн

Парламент України виділив на добудову Охматдиту додатково 200 млн грн.

Кабмін виділив на добудову Охматдиту 200 млн грн

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів підтримав ініціативу президента Володимира Зеленського і виділив на добудову Охматдиту ще 200 млн грн.

Глава Кабміну підкреслив, що уряд зробить все для того, щоб будівництво Охматдиту було завершено в першому кварталі 2020 року.

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Нагадаємо, 14 листопада керівник будівництва в Охматдиті продемонстрував завершення роботи на блоках А і Б площею 23 тис. квадратних метрів. В коридорах три типи освітлення. Для кабінету пересадки кісткового мозку від споріднених донорів – два способи відкривання дверей.

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