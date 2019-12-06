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Факти / Україна

Кожен українець каже дякую – Зеленський привітав військових з Днем ЗСУ

Президент Володимир Зеленський привітав усіх українських військових і добровольців з Днем Збройних сил України і висловив їм подяку.

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський у привітанні з нагоди Дня Збройних сил України заявив, що сьогодні українська армія стала набагато міцнішою і досвідченішою.

Президент також сказав, що кожного дня, а особливо у День ЗСУ, громадяни висловлюють подяку українським військовим.

– Кожен українець від усього серця каже вам Дякую. За вашу доблесть, хоробрість і витримку. За наші мирні міста, мирні села, спокійний сон і чисте небо, – розповів Зеленський.

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Глава держави згадав, як п’ять років тому, коли почалася війна на Донбасі, в української армії багато чого не було, але вона змогла вистояти завдяки волі і непереможному духу.

Він додав, що сьогодні армія дуже потрібна Україні і держава робитиме все необхідне, щоб військові це відчували.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що армія залишатиметься пріоритетом України і після того, як на Донбасі настане мир.

Відео: Володимир Зеленський

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