Меморандум з МВФ підпишуть до кінця 2019 – ЗМІ

Кабмін сподівається в грудні 2019 року підписати меморандум щодо подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Нової угоди з МВФ про розширене фінансування України до кінця року не буде, але в грудні можливе підписання меморандуму про подальшу співпрацю.

– Ми не встигли виконати prior actions, які обговорювалися з Фондом. Щоб потрапити на грудневе засідання Ради МВФ, необхідно було, щоб потрібні закони до поточного моменту вже були проголосовані в парламенті, – сказав чиновник однієї з фінансових держструктур.

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За його словами, йдеться про зміни до закону про систему гарантування вкладів.

Інший чиновник розповів, що узгодження тексту змін між Україною та МВФ завершено – це дає надію на підписання меморандуму найближчим часом, що Україна отримає SLA (Staff Level Agreement – принципову згоду Фонду кредитувати країну) ще цього року.

Нагадаємо, що місія МВФ працювала в Україні з 14 по 22 листопада. Наша країна веде переговори щодо нової трирічної угоди з розширення фінансування для України у розмірі $5-6 млрд. 23 листопада місія Міжнародного валютного фонду офіційно заявила про завершення візиту.