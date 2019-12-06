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Факти / Україна

Муніципальна варта на Донбасі: що Кремль відповів Зеленському

В адміністрації Володимира Путіна відмовилися коментувати ідею Володимира Зеленського про так звану муніципальну варту на Донбасі.

Дмитро Пєсков

У Кремлі заявили, що дізналися про ідею президента України запропонувати на зустрічі нормандської четвірки створення муніципальної варти зі ЗМІ.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що зараз не коментуватиме ідею Володимира Зеленського.

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– Буде понеділок. Буде зустріч нормандської четвірки. Буде предметне та фахове обговорення. За підсумками можна буде щось говорити, – відповів він.

Раніше ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський на зустрічі з учасниками Євромайдану нібито заявив, що на нормандському саміті запропонує створити на Донбасі так звану муніципальну варту з представників України, ОБСЄ, а також “ЛНР” і “ДНР”.

За результатами зустрічі у Парижі планують підписати підсумковий документ. Прес-секретар президента РФ заявив, що це буде необов’язкова угода, яка зафіксує “точки дотику для спільного розуміння”.

Джерело: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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