Нафтогаз та Газпром завершили черговий раунд переговорів щодо транзиту

Нафтогаз Україна завершив черговий раунд переговорів з Газпромом в контексті тристоронніх переговорів щодо транзиту газу.

Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко повідомив, що двосторонні переговори з Газпромом щодо транзиту газу завершені, і тепер Україна готова до тристоронніх.

За його словами, на прохання Єврокомісії сторони обговорити врегулювання питань Стокгольмського арбітражу, бо Газпром наполіг на їх включенні до пакету для переговорів щодо транзиту.

– Щоб продемонструвати свою конструктивність, ми сказали, що готові розглядати можливість отримати газ від Газпрому в рахунок погашення заборгованості за рішенням минулого Стокгольмського арбітражу ($3 млрд), – пояснив Вітренко.

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Він розповів, що Україна також готова відкликати свої позовні вимоги у новому арбітражі, але за умови укладення довгострокового контракту на транзит та компенсації Нафтогазу невиконання Газпромом своїх зобов’язань за поточними контрактами.

– І тут у нас теж конструктивна позиція – покрийте витрати, навіть без економічних прибутків, і ми не будемо судитися. Тепер ми готові повертатися на тристоронні переговори, – підсумував Вітренко.

Раніше президент Володимир Зеленський допустив, що в рамках саміту в нормандському форматі в Парижі може обговорити з президентом РФ укладення довгострокового газового контракту.

Джерело: Юрій Вітренко