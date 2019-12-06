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Факти / Україна

Пожежа в Одесі: в якому стані постраждалі на Троїцькій

Лікарі розповіли, у якому стан зараз перебувають люди, які постраждали під час пожежі в Одесі.

Пожар в Одессе

Потерпілий під час пожежі в Одеського коледжу на Троїцькій співробітник ДСНС другу добу перебуває в комі. У рятувальника черепно-мозкова травма.

За словами заступника міського голови Світлани Бедреги, всі постраждалі повністю забезпечені медикаментами і знаходяться у лікувальних установах міста.

– Усі забезпечені ліками. Не треба думати, що пройшло три дні, і ми зупинимо допомогу. Дефіциту в ліках не буде. У лікарні №3 було четверо постраждалих дітей, їх уже виписали на амбулаторне лікування. Вони знаходитимуться на лікарняному, – повідомила Бедрега.

Вона також розповіла, що абсолютно всім постраждалим буде виділена матеріальна допомога. А тим, у кого загинули рідні, нададуть допомогу в організації ритуальних послуг.

Читайте: Пожежа в Одесі: постраждалі отримають матеріальну допомогу

За словами головлікаря міської лікарні №1 Євгенія Григор’єва, назарі в лікарні залишається 6 пацієнтів – 5 співробітників ДСНС і бібліотекар коледжу.

Також сьогодні одного з пожежників переводять у військовий госпіталь.

– Зараз у реанімації перебуває Сергій Шахотін в украй важкому стані з черепно-мозковою травмою. Я можу навіть сказати, що його стан критичний і стабільно важкий. Він впав з висоти, коли рятував дівчину. Вона, на жаль, загинула в перші хвилини прибуття до нас.

В іншого представника ДСНС травма кісток таза. Стан його відносно задовільний, і сьогодні ми переводимо його для реабілітаційної терапії в інший лікувальний заклад, – розповів Григор’єв

Ще двох готують на виписку на амбулаторне лікування. Також вони самі повинні вирішити, чи потрібно їх переводити у госпіталь для проведення психологічної реабілітації.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. Загинула студентка навчального закладу. Близько 19.30 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Після цього вони почали пошуки тіл загиблих.

Джерело: Odessa Online

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