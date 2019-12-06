PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Пожежа в Одесі знищила наукову бібліотеку Інституту морської біології НАН

Пожежа в Одесі повністю знищила наукову бібліотеку Інституту морської біології НАН і дослідні зразки.

Пожар в Одессе

Пожежа в Одеському коледжі завдала значної шкоди Інституту морської біології НАН України.

Вогонь повністю знищив наукову бібліотеку установи, його лабораторне обладнання, дослідні зразки і наукові колекції.

– Академія докладатиме всіх зусиль, щоб забезпечити безперервність і розвиток наукових досліджень, – повідомляє прес-служба структури.

Президія НАН України також створила спеціальну комісію з метою з’ясування обставин та наслідків пожежі.

Читайте: Пожежа в Одесі: останні новини і що відбувається на Троїцькій зараз

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. Загинула студентка навчального закладу. Близько 19.30 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Після цього почався пошук зниклих безвісти – з-під завалів дістали ще двох загиблих, пошуки 12 тривають.

Джерело: Національна академія наук України

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пожежа в Одесі
Пожежа в Одесі на Троїцькій: четверо загиблих, 30 постраждалих, 11 шукають
Пожежа в Одесі
Знайшлася зникла після пожежі в Одесі 18-річна дівчина
Пожежа в Одесі
Пожежа в Одесі: під завалами знайшли тіло третьої жертви
Знайти живих на місці пожежі в Одесі надії немає – ДСНС
Знайти живих на місці пожежі в Одесі надії немає – ДСНС
Пожар в Одессе
Пожежа в Одесі: в якому стані постраждалі на Троїцькій
Кабмін створив комісію з розслідування причин пожежі в Одесі
Кабмін створив комісію з розслідування причин пожежі в Одесі
Пожежа в Одесі: стало відоме ім’я другої жертви
Пожежа в Одесі: стало відоме ім’я другої жертви
Пожежа в Одесі
Пожежа в Одесі: останні новини і що відбувається на Троїцькій зараз
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка