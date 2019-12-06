Пожежа в Одесі знищила наукову бібліотеку Інституту морської біології НАН

Пожежа в Одесі повністю знищила наукову бібліотеку Інституту морської біології НАН і дослідні зразки.

Пожежа в Одеському коледжі завдала значної шкоди Інституту морської біології НАН України.

Вогонь повністю знищив наукову бібліотеку установи, його лабораторне обладнання, дослідні зразки і наукові колекції.

– Академія докладатиме всіх зусиль, щоб забезпечити безперервність і розвиток наукових досліджень, – повідомляє прес-служба структури.

Президія НАН України також створила спеціальну комісію з метою з’ясування обставин та наслідків пожежі.

Читайте: Пожежа в Одесі: останні новини і що відбувається на Троїцькій зараз

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. Загинула студентка навчального закладу. Близько 19.30 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Після цього почався пошук зниклих безвісти – з-під завалів дістали ще двох загиблих, пошуки 12 тривають.

Джерело: Національна академія наук України