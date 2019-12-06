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Факти / Україна / Політика

Президент з бойовиками не розмовляє і не буде – Зеленський

Президент Володимир Зеленський відкидає можливість своїх прямих переговорів із бойовиками щодо Донбасу.

Президент з бойовиками не розмовляє і не буде – Зеленський

Президент України не вестиме прямих переговорів із бойовиками “ЛДНР”, заявив Володимир Зеленський у програмі Свобода слова Савіка Шустера.

– Україна не розмовляє з бойовиками. Але ми з вами повинні розуміти, як це відбувається п’ять років, у Мінську – там Україна, РФ, ОБСЄ і представники цих територій. Тобто вони там є. Напряму президент з ними не розмовляє, і не буде розмовляти. Ось і все, – заявив він.

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При цьому Зеленський додав, що Київ повинен розмовляти з людьми, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, але вважають себе українцями.

До слова, раніше Зеленський заявив, що не став би боротися за людей на Донбасі, які вважають себе тільки росіянами.

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