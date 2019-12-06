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Факти / Україна / Політика

Стіна на Донбасі – це метафора: Арахамія про заяву Єрмака

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія вважає, що заява помічника президента Андрія Єрмака про будівництво стіни на Донбасі була метафорою.

Давид Арахамія

Давид Арахамія в кулуарах парламенту прокоментував висловлювання Андрія Єрмака про стіну на Донбасі.

– Це метафоричний вираз. Це найгірший сценарій з тих, які розглядаються. Треба розуміти, що сценаріїв 8-10, але комбінації за сотню перевалюють, – зазначив глава фракції Слуга народу.

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За його словами, сьогодні глави фракцій зустрічалися з помічником президента Андрієм Єрмаком та главою МЗС Вадимом Пристайком для обговорення базових сценаріїв щодо Донбасу.

Нагадаємо, помічник президента України Андрій Єрмак під час виступу в Chatham House в Лондоні заявив, що в разі провалу переговорів на нормандському саміті Київ почне будівництво стіни на Донбасі.

Джерело: РБК-Україна

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