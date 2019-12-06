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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Як працюють банки на Новий рік 2020

3 та 8 січня українські банки працюватимуть у звичайному режимі. Про регламент роботи фінустанов та системи електронних платежів в інші дні на Новий рік 2020 читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Банкомат

НБУ визначив режим роботи банків та системи електронних платежів (СЕП) у грудні 2019 та на Новий рік 2020:

25 грудня, католицьке Різдво – банки не працюють.

26 та 27 грудня – СЕП працюватиме в режимі продовженого банківського дня (на дві години).

28 грудня – до 13.00 через СЕП можуть здійснюватися лише платежі між банками однієї юридичної особи, а також платежі, спрямовані до НБУ та органів Державної казначейської служби. Останні можуть перераховувати кошти всім учасників СЕП. Банківський день у системі закінчується о 15.00.

З 29 грудня до 1 січня – банки не працюють.

2 січня – банки працюватимуть без клієнтів, лише забезпечуватимуть комплекс робіт, пов’язаних із початком нового звітного року. Міжбанківські перекази через СЕП не здійснюватимуться.

3 та 8 січня – звичайні робочі дні для банківської системи та СЕП.

4, 5 , 6, 7 січня – неробочі дні.

День роботи СЕП переноситься з понеділка 6 січня на суботу 11 січня.

Тобто з 8 до 11 січня – це звичайні робочі дні для банків.

Читайте: Як зустрічати Новий рік 2020 – традиції святкування

В НБУ наголошують, що з 28 грудня 2019 року до 7 січня 2020 року включно діятиме офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, встановлений 27 грудня.

У період новорічних та різдвяних свят банки також мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів та підкріплення їх готівкою.

Як працюють банки на Новий рік 2020

Раніше ми розповідали, скільки днів відпочиватимуть українці на Новий рік 2020 та Різдво.

Фото: iStock

Джерело: НБУ

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