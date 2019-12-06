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Факти / Україна

Як виглядає зсередини згорілий коледж в Одесі

Рятувальники показали, як виглядає зсередини згорілий коледж економіки та права в Одесі.

Як виглядає зсередини згорілий коледж в Одесі

Фото з середини згорілого коледжу в Одесі опублікувала на сайті Державної служби надзвичайних ситуацій.

На місці пожежі здійснюється рятувальна операція. Проводиться розбір конструкції верхньої частини будівлі.

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Експертна група проводить заміри рівнів коливань будівлі і його стійкості, триває розбір конструкції на рівні другого і цокольного поверху, арочного проходу у внутрішній двір, готується техніка для освітлення в нічний час.

Пожежники проводять гасіння окремих осередків тління, які опиняються в завалах.

До робіт залучено 237 осіб та 38 одиниць техніки.

Як виглядає зсередини згорілий коледж в Одесі / 4 фотографии

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. 

Станом на 17.00 6 грудня загинули чотири людини. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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