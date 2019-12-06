Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про можливий достроковий розпус парламенту.

Дмитро Разумков зазначив, що Володимир Зеленський міг пожартувати про розпуск Верховної Ради.

– Вам краще про це все ж таки запитати у Володимира Олександровича (Зеленського – Ред.). Він зможе відповісти, що він мав на увазі. Знаючи його добре почуття гумору, думаю, він міг просто пожартувати.

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До слова, раніше президент України Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму Україна росте разом зі мною розповів, якими бачить народних депутатів у Раді.

Він зазначив, що час вже змінювати депутатів ІХ скликання Верховної Ради.