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Факти / Україна

Зміни до бюджету 2019 та зменшення тиску на бізнес: порядок денний Ради 6 грудня

Які законопроекти на порядку денному Верховної Ради 6 грудня – далі у матеріалі.

Зміни до бюджету 2019 та зменшення тиску на бізнес: порядок денний Ради 6 грудня

6 грудня Верховна Рада розпочне роботу з години запитань до уряду про боргову політику України: результати 2019-го та стратегію на 2020-2021 роки, а потім розгляне шість законопроектів у першому та другому читаннях.

Окрім того, нардепи мають внести зміни до держбюджету на 2019 рік щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу Охматдиту.

Читайте: Список депутатів Верховної ради 9 скликання

На перше читання винесені:

  • проект закону про внесення змін до закону Про фізичну культуру і спорт щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту;
  • законопроект про внесення змін до деяких законів щодо запобігання несприятливому впливу забруднення повітряного середовища на здоров’я населення.

У другому читанні розглянуть:

  • законопроект щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду;
  • проект закону про внесення змін до закону Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні щодо надання притулку безхатькам;
  • законопроект про внесення змін до закону Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції, які стосуються особливостей оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;
  • проект закону про внесення змін до закону Про попереднє ув’язнення щодо безперешкодного доступу представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту.

До слова, засідання Верховної Ради онлайн можна дивитися на Фактах ICTV.

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