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Факти / Україна / Політика

Нормандський саміт: Зеленський скликав засідання РНБО

РНБО на присвяченому зустрічі нормандської четвірки засіданні затвердила один зі сценаріїв розвитку ситуації, який втілюватиметься у життя як основний.

Нормандський саміт: Зеленський скликав засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський скликав 7 грудня засідання Ради національної безпеки і оборони.

Напередодні саміту у нормандському форматі усі члени РНБО зібралися в Офісі президента.

На засіданні затверджено один зі сценаріїв розвитку ситуації, який втілюватиметься у життя як основний, розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов зазначив, що сценарій передбачає повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей до складу України, повернення всіх полонених, припинення вогню на Донбасі, повернення Україні контролю над кордоном і потім вже питання проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

Читайте: РНБО розробляє п’ять сценаріїв реінтеграції Донбасу – Данілов

Нагадаємо, 28 листопада Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб скоординувати позиції щодо зустрічі нормандської четвірки, а 6 грудня Зеленський розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Джерела: Офіс Президента, Інтерфакс-Україна

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