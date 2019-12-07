У суботу, 7 грудня. в Україні потеплішає, місцями пройдуть дощі.

У Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі 0°, вдень +3°. У неділю мінлива хмарність, 0 ° … +7°.

У Львові в суботу без опадів, вночі +1°, вдень +5°. У неділю мінлива хмарність, +1° … +5°.

У Луцьку в суботу вночі +2 °, вдень +3°, без опадів. У неділю вночі +1°, вдень +5°, пройде дощ.

У Вінниці в суботу сонячно, температура повітря 0° … +4 °. У неділю до +6°, хмарно з проясненнями.

Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі -1°, вдень +10°. У неділю -1° … +9°.

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У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +1°, вдень +4°. У неділю -1° … +4°, мінлива хмарність.

У Дніпрі в суботу без опадів, температура вночі +1°, вдень +6°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +1° … +5°.

У Сімферополі завтра невелика хмарність, +2° … +10°. У неділю -1° … +8°, пройде дощ.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі -5°, вдень +5 °. У неділю без опадів, температура до +3°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -2°, вдень +6°. У неділю температура до -6°, пройде дощ.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі -3°, вдень +6°. У неділю -1° … +5°, хмарно.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Новий рік 2020.