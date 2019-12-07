7 грудня в Україні відзначають День святої Катерини та День місцевого самоврядування. Більше про свята у цей день – у матеріалі Фактів ICTV.

7 грудня — 341-й день року (342-й у високосні роки) в григоріанському календарі. До кінця року залишається 24 дні.

7 грудня православна церква вшановує пам’ять святої великомучениці Катерини з Олександрії. Її ім’я перекладається з грецької як “чиста душею.

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В Україні сьогодні відзначається День місцевого самоврядування – це професійне свято всіх, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє багатотисячний загін народних обранців.

У світі відбувається святкування Міжнародного дня цивільної авіації, який відзначається з 1994 року.

Іменини 7 грудня відзначають: Катерина, Олександр, Григорій, Євгеній, Марк, Порфирій, Семен.

Народні прикмети 7 грудня

Ясна погода на Катерину – буде морозна зима.

Тепла погода – морози вдарять тільки на Варварин день (після 17 грудня.).

Відлига і туман віщують мороз через 10 днів.

Корови трясуть задніми ногами – чекати похолодання.

Кола навколо місяця віщують мороз.

Сонячні промені пучками спрямовуються догори – скоро почнеться завірюха.

Маленькі зірки на небі стануть прикметою до того, що скоро буде снігопад.