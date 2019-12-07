7 грудня в Україні відзначають День святої Катерини та День місцевого самоврядування. Більше про свята у цей день – у матеріалі Фактів ICTV.
7 грудня — 341-й день року (342-й у високосні роки) в григоріанському календарі. До кінця року залишається 24 дні.
7 грудня православна церква вшановує пам’ять святої великомучениці Катерини з Олександрії. Її ім’я перекладається з грецької як “чиста душею.
Читайте: День святої Катерини 2019: історія і традиції свята
В Україні сьогодні відзначається День місцевого самоврядування – це професійне свято всіх, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє багатотисячний загін народних обранців.
У світі відбувається святкування Міжнародного дня цивільної авіації, який відзначається з 1994 року.
Іменини 7 грудня відзначають: Катерина, Олександр, Григорій, Євгеній, Марк, Порфирій, Семен.
Народні прикмети 7 грудня
- Ясна погода на Катерину – буде морозна зима.
- Тепла погода – морози вдарять тільки на Варварин день (після 17 грудня.).
- Відлига і туман віщують мороз через 10 днів.
- Корови трясуть задніми ногами – чекати похолодання.
- Кола навколо місяця віщують мороз.
- Сонячні промені пучками спрямовуються догори – скоро почнеться завірюха.
- Маленькі зірки на небі стануть прикметою до того, що скоро буде снігопад.
Раніше Факти ICTV писали, які ще свята пройдуть у грудні. Цього місяця українці матимуть додатковий державний вихідний – 25 числа. У цей день святкують католицьке Різдво.