Бажаю успіху! Гройсман підтримав президента перед нормандською зустріччю

Екс-прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підтримав президента Володимира Зеленського перед зустріччю у нормандському форматі та закликав суспільство до єдності.

Екс-прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив про підтримку президента України Володимира Зеленського напередодні нормандського саміту, а також додав, що у такі момент країна має бути єдиною.

Читайте: На Майдані проходить акція напередодні нормандського саміту (ТРАНСЛЯЦІЯ)

– Глава держави потребує підтримки суспільства та міжнародних партнерів. Момент, коли політики повинні показати, що вони державники, а не дешеві політикани, які хочуть поставити підніжку президенту, як політичному опоненту.

Момент, коли ми маємо продовжити боротись та вболівати за відновлення нашої територіальної цілісності, за мир на нашій рідній землі, за успіх нашої країни. Бажаю успіху Україні та президенту!, – зазначив Гройсман.