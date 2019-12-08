На Донбасі загинув військовий ЗСУ, троє поранених

Бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого загинув військовий ЗСУ, ще троє отримали поранення.

Ворог обстрілював позиції ООС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

– Під час обстрілів загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил, ще два наших захисники отримали поранення, а один – бойову травму, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Україна має інший план з відновлення контролю над кордоном з РФ – Зеленський

З початку 8 грудня бойовики один раз обстрілювали позиції ЗСУ. Неподалік Мар’їнки обстріли велися з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Нагадаємо, окупанти використовували на Донбасі лазерну зброю. Український військовий отримав опік сітківки ока.