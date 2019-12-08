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Факти / Україна

На Донбасі загинув військовий ЗСУ, троє поранених

Бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого загинув військовий ЗСУ, ще троє отримали поранення.

На Донбасі загинув військовий ЗСУ, троє поранених

Ворог обстрілював позиції ООС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

– Під час обстрілів загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил, ще два наших захисники отримали поранення, а один – бойову травму, – йдеться в повідомленні.

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З початку 8 грудня бойовики один раз обстрілювали позиції ЗСУ. Неподалік Мар’їнки обстріли велися з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Нагадаємо, окупанти використовували на Донбасі лазерну зброю. Український військовий отримав опік сітківки ока.

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