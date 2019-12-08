Напередодні нормандської зустрічі в усіх храмах ПЦУ моляться за мир в Україні

У храмах ПЦУ 8 грудня, напередодні саміту в нормандському форматі, моляться за встановлення миру в Україні.

У храмах Православної церкви України після Божественної літургії провели молитви за встановлення миру та перемогу України.

– У всіх храмах молилися і за те, що ми оголошували, і брали додаткові молитви. Очолював літургію Блаженніший митрополит Епіфаній, – зазначив диякон ПЦУ Михайло Омельян.

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Провести молитви розпорядився предстоятель ПЦУ Епіфаній.

– Напередодні важливих міжнародних переговорів у Парижі, які стосуватимуться подальшої долі нашої країни, покладаємо велику надію на Всемилостивого Господа. Тож єдиними вустами і єдиним серцем завтра у всіх куточках України будемо молитися за справедливий мир та перемогу для нашого народу і нашої держави, – зазначали у ПЦУ.

Нагадаємо, 5 грудня президент Володимир Зеленський напередодні саміту у нормандському форматі зустрівся з представниками церков і релігійних організацій України.