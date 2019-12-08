Від результатів нормандського саміту залежить майбутнє України – Разумков

Під час нормандського саміту будуть дотримані червоні лінії, оскільки від переговорів залежатиме майбутнє України.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що від результатів переговорів нормандської четвірки залежить майбутнє України.

– Завтра відбудуться переговори в нормандському форматі і від їх успішності залежить майбутнє країни. У цей день не повинно бути політики і боротьби – тільки державницька позиція для України, – зазначив він.

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Разумков підкреслив, що червоні лінії будуть дотримані, а українські території – повернуті.

Він висловив підтримку президенту Володимиру Зеленському і додав, що вірить у перемогу України.

Нагадаємо, зустріч лідерів країн нормандської четвірки пройде 9 грудня у Парижі. Не виключають, що під час можливої особистої зустрічі президентів України і РФ Володимира Путіна і Володимира Зеленського можуть підняти питання, зокрема, про новий контракт на транзит російського газу українською територією.