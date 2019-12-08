У Києві під Офісом президента почалася цілодобова акція народного контролю Варта на Банковій.
У Києві під будівлею Офісу президента почалася акція Варта на Банковій.
Організатори мітингу зазначили, що протест цілодобовий і активісти не будуть розходитися до оголошення результатів нормандського саміту.
Читайте: На Майдані під час віче провокатор кинув кілька яєць у бік сцени
– Акція на Банковій буде носити попереджувальний характер. Вона мирна, але повна рішучості до реального протесту. Не сваріться між собою. Ворог у нас один – Москва, – повідомляють організатори.
Ворог у нас один! Мітинг під Офісом президента на Банковій (ТРАНСЛЯЦІЯ) / 4 фотографии
Нагадаємо, 8 грудня у Києві на Майдані Незалежності проходило віче напередодні нормандського саміту і зустрічі президентів Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.
Фото: LB
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+