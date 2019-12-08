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Факти / Україна

Ворог у нас один! Мітинг під Офісом президента на Банковій (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У Києві під Офісом президента почалася цілодобова акція народного контролю Варта на Банковій.

Митинг на банковой

У Києві під будівлею Офісу президента почалася акція Варта на Банковій.

Організатори мітингу зазначили, що протест цілодобовий і активісти не будуть розходитися до оголошення результатів нормандського саміту.

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– Акція на Банковій буде носити попереджувальний характер. Вона мирна, але повна рішучості до реального протесту. Не сваріться між собою. Ворог у нас один – Москва, – повідомляють організатори.

  • Митинг на банковой
  • Митинг на банковой
  • Митинг на банковой
  • Митинг на банковой
  • Митинг на банковой
  • Митинг на банковой
  • Митинг на банковой
  • Митинг на банковой
Ворог у нас один! Мітинг під Офісом президента на Банковій (ТРАНСЛЯЦІЯ) / 4 фотографии

Нагадаємо, 8 грудня у Києві на Майдані Незалежності проходило віче напередодні нормандського саміту і зустрічі президентів Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Фото: LB

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